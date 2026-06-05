Piaggine dice no al bullismo: inaugurata la panchina gialla con gli studenti

Anche il Comune di Piaggine entra ufficialmente nella rete nazionale della “Panchina Gialla”, il simbolo della campagna di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo promossa da Helpis Onlus e patrocinata dal Ministero dell’Interno.

La Panchina Gialla rappresenta un forte messaggio educativo e civile: un monito contro ogni forma di violenza, prevaricazione ed esclusione, ma anche un invito a rompere il silenzio e l’indifferenza, favorendo il dialogo, l’ascolto e il rispetto reciproco.

L’inaugurazione e il coinvolgimento delle scuole

La panchina è stata inaugurata e installata questa mattina e l’iniziativa è stata sostenuta dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Renato Pizzolante con il coinvolgimento diretto degli alunni della scuola secondaria di primo grado “A. Pepoli” di Piaggine, protagonisti di un percorso di riflessione e sensibilizzazione su una tematica particolarmente attuale e sentita.

L’inaugurazione della Panchina Gialla rappresenta l’ingresso del territorio in un progetto nazionale che punta a diffondere una cultura della legalità, dell’inclusione e del rispetto delle differenze.

Un simbolo di legalità e partecipazione contro la violenza

Un simbolo concreto che richiama ogni giorno l’attenzione sull’importanza di contrastare il bullismo e il cyberbullismo, fenomeni che possono avere profonde ripercussioni sulla vita dei più giovani.

La presenza degli studenti ha reso ancora più significativo il momento inaugurale, sottolineando come la prevenzione passi soprattutto attraverso l’educazione e la partecipazione delle nuove generazioni.

La Panchina Gialla diventa così un luogo della memoria e dell’impegno, affinché nessuno si senta mai solo davanti a episodi di sopraffazione e affinché la comunità tutta sappia riconoscere e contrastare ogni forma di violenza.

La panchina gialla di Piaggine è la numero 208 delle panchine simbolo della lotta al bullismo presenti sul territorio nazionale, mappate e tracciabili.