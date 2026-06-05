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Il cinema torna a Castellabate: al via le riprese di Bentornati al Sud con Bisio e Siani. Ecco la data del primo ciak

Al via l'8 giugno a Castellabate le riprese di Bentornati al Sud. Claudio Bisio e Alessandro Siani tornano nel Cilento per il terzo capitolo della saga.

Manuel Chiariello
Benvenuti al Sud

A sedici anni di distanza dal clamoroso successo al botteghino del primo capitolo, l’universo cinematografico che ha unito idealmente l’Italia si arricchisce di un nuovo tassello. Lunedì 8 giugno prenderanno ufficialmente il via a Castellabate le riprese di Bentornati al Sud, l’atteso terzo capitolo della saga che ha ridefinito la commedia contemporanea nazionale. Il borgo cilentano, che già nel 2010 aveva prestato i suoi suggestivi scorci alla pellicola originale, si trasforma nuovamente nel set principale di un progetto che punta a replicare i fasti dei precedenti capitoli, Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord.

La regia è affidata ancora una volta a Luca Miniero, che guiderà lo storico sodalizio artistico composto da Claudio Bisio e Alessandro Siani. La genesi di questo nuovo lungometraggio vede un forte coinvolgimento diretto dei suoi interpreti principali: il soggetto porta la firma esclusiva di Alessandro Siani, mentre la sceneggiatura è stata sviluppata a sei mani dallo stesso Siani insieme a Claudio Bisio e al regista Luca Miniero.

Cast e dettagli della produzione

La continuità narrativa e l’atmosfera che hanno decretato il successo della saga saranno garantite dal ritorno del nucleo storico del cast. Accanto alla coppia di protagonisti, il pubblico ritroverà interpreti come Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone e Giacomo Rizzo, con la partecipazione straordinaria di Valentina Lodovini.

Il piano di lavorazione prevede sette settimane di riprese complessive. Sebbene Castellabate rappresenti il cuore pulsante e il legame identitario del film, i motori del set si sposteranno anche nelle città di Roma e Milano, ricreando quel contrasto geografico e culturale che costituisce il motore comico della serie.

Sotto il profilo industriale, la produzione vede la convergenza di importanti realtà del settore: Bartleby Film, Italian International Film (società del gruppo Lucisano Media Group) e Medusa Film. La produzione esecutiva è curata da Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone per Bartleby Film, insieme a Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film.

Il comparto tecnico si avvale di professionisti di primo piano del cinema italiano. La fotografia è firmata da Francesco Di Pierro, le scenografie sono realizzate da Giada Esposito, i costumi da Eleonora Rella e il montaggio è affidato a Ian Degrassi. La colonna sonora sarà composta da Umberto Scipione, mentre la distribuzione nelle sale italiane sarà gestita direttamente da Medusa Film.

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