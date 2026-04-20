Eccellenza a Teggiano: Rafael Andriuolo è Medaglia di Bronzo alle Olimpiadi di Cybersicurezza

Un risultato di grande prestigio per il Polo Liceale “Pomponio Leto”, che celebra il successo di Rafael Andriuolo, salito sul podio nazionale della sesta edizione delle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza. Un traguardo importante, tutt’altro che scontato, raggiunto al termine di una competizione altamente selettiva che ha visto confrontarsi i migliori giovani talenti d’Italia.

Una sfida tra crittografia e Web Security

La finale nazionale ha rappresentato una sfida intensa e complessa: ore di concentrazione davanti al computer, tra prove di Web security, crittografia, analisi di codice e risoluzione di vulnerabilità. Un contesto competitivo ma allo stesso tempo formativo, in cui preparazione, intuizione e sangue freddo fanno la differenza.

L’orgoglio del Polo Liceale “Pomponio Leto”

Grande la soddisfazione espressa dalla dirigente scolastica, Maria D’Alessio, che ha sottolineato il valore umano e didattico del risultato: Rafael viene descritto come uno studente esemplare, capace di coniugare talento, impegno e fiducia nel percorso formativo. Un modello per l’intera comunità scolastica.

A condividere l’emozione anche il professor Giovanni Trotta, docente e punto di riferimento nel percorso dello studente, che ha evidenziato l’altissimo livello della competizione e lo spirito con cui è stata affrontata: non solo sfida, ma anche confronto e crescita reciproca tra i partecipanti.

Il racconto del protagonista: violare i cifrari con la logica

Rafael, raggiunto telefonicamente al termine della gara, ha raccontato con entusiasmo il significato di questo traguardo. Determinante, ha spiegato, è stata la passione per la crittografia e lo studio costante di algoritmi e protocolli. Particolarmente complessa una prova basata su un sistema a chiave pubblica, in cui è stato necessario individuare un errore nascosto nell’implementazione per “rompere” il cifrario.

Un successo che nasce da solide basi teoriche, costruite tra i banchi del liceo, e da un intenso lavoro individuale. Fondamentale anche il supporto del professor Trotta, guida tecnica e morale durante tutto il percorso.

Prospettive future: la carriera nella sicurezza informatica

La medaglia di bronzo rappresenta per Rafael non solo un punto di arrivo, ma anche una conferma: il suo futuro sarà nella sicurezza informatica, con uno sguardo già rivolto al mondo universitario.

Per il “Pomponio Leto” è una giornata da ricordare. Un risultato che dà lustro alla scuola e testimonia il valore della formazione, capace di coltivare eccellenze e aprire strade concrete verso il futuro.