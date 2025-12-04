“Anteprima News” del 4 dicembre 2025

A cura di Redazione Infocilento

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia. Questo programma condotto da Serena Vitolo è il modo perfetto per rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del territorio, ma anche per conoscere le sue meraviglie, i suoi limiti, le sue menti capaci di eccellere anche oltre i confini locali.

Nella puntata di oggi, Alessandra Senatore, assessore di Capaccio Paestum, Michele Di Candia, sindaco di Teggiano, Mirko Franco e Francesco Monzo, Padel Village Agropoli.

