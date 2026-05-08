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“Anteprima News” 8 maggio 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

Redazione Infocilento

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia. Questo programma condotto da Serena Vitolo è il modo perfetto per rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del territorio, ma anche per conoscere le sue meraviglie, i suoi limiti, le sue menti capaci di eccellere anche oltre i confini locali.

Nella puntata di di oggi, Alessandro Abbruzzese, presidente, coordinatore Forum dei giovani di Agropoli e membro commissione politiche giovanili Salerno Forum Regione Campania e Francesco Frigenti, founder Calsol.

Altre puntate:

Serena Vitolo, Lis ok
“Anteprima News” del 7 maggio 2026
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“Anteprima News” del 6 maggio 2026
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“Anteprima News” del 5 maggio 2026
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“Anteprima News” del 4 maggio 2026
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“Anteprima News” del 30 aprile 2026
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