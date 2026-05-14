“Anteprima News” del 14 maggio 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia. Questo programma condotto da Serena Vitolo è il modo perfetto per rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del territorio, ma anche per conoscere le sue meraviglie, i suoi limiti, le sue menti capaci di eccellere anche oltre i confini locali.

Nella puntata di oggi, Dario Renda, ideatore e produttore esecutivo “La città dei bambini” e Francesco Fasolino, pediatra di famiglia a Polla.