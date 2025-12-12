“Anteprima News” del 12 dicembre 2025

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

A cura di Redazione Infocilento

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia. Questo programma condotto da Serena Vitolo è il modo perfetto per rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del territorio, ma anche per conoscere le sue meraviglie, i suoi limiti, le sue menti capaci di eccellere anche oltre i confini locali.

Nella puntata di oggi, Carmine Casella, sindaco di Felitto, Domenicantonio D’Alessandro, presidente ordine avvocati Vallo della Lucania e Antonio Ventieri, cake designer.

Altre puntate:

Serena Vitolo, Lis ok
“Anteprima News” dell’11 dicembre 2025
Serena Vitolo, Lis ok
“Anteprima News” del 10 dicembre 2025
Serena Vitolo, Lis ok
“Anteprima News” del 9 dicembre 2025
Serena Vitolo, Lis ok
“Anteprima News” del 5 dicembre 2025
Serena Vitolo, Lis ok
“Anteprima News” del 4 dicembre 2025
Accedi alla sezione on demand
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pisciotta panorama

Pisciotta: arriva Babbo Natale al Giardino dei bambini

Il 26 dicembre una serie di iniziative per grandi e piccini nel…

Lontra

Agropoli, allarme nel fiume Testene: “Melma e rifiuti minacciano la lontra”. La denuncia di Borrelli

Degrado nel bacino del Testene ad Agropoli: dopo i lavori all'alveo, l'habitat…

Palline albero di Natale

Cicerale, annullato l’evento a San Felice: dal Comune manca l’autorizzazione per apporre una targa

Saltata la manifestazione del 13 dicembre in Contrada San Felice. Gli organizzatori…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.