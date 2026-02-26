Almanacco del 26 febbraio: dalla fuga di Napoleone alla nascita del web

Il 26 febbraio la Chiesa cattolica commemora Sant’Alessandro di Alessandria. Vescovo e patriarca, fu una figura centrale nella lotta contro l’eresia ariana e tra i principali promotori del Concilio di Nicea nel 325 d.C. Insieme a lui si ricordano anche San Faustiniano, vescovo di Bologna, e San Porfirio di Gaza.
Eventi storici principali
- 1266 – Battaglia di Benevento: Le truppe di Carlo d’Angiò sconfiggono quelle di Manfredi di Sicilia. La morte in battaglia di Manfredi segna la fine della dinastia degli Svevi in Italia e l’inizio del dominio angioino sul Regno di Sicilia.
- 1815 – La fuga dall’Elba: Napoleone Bonaparte fugge dall’isola d’Elba, dove era stato esiliato l’anno precedente. Ha così inizio il periodo dei “Cento giorni”, che si concluderà con la definitiva sconfitta a Waterloo.
- 1861 – Vittorio Emanuele II re d’Italia: Il Parlamento italiano, riunito a Torino, approva la legge che conferisce a Vittorio Emanuele II e ai suoi successori il titolo di Re d’Italia.
- 1935 – Nasce il radar: Lo scienziato scozzese Robert Watson-Watt effettua la prima dimostrazione pratica del sistema radar a Daventry, in Inghilterra, una tecnologia che si rivelerà decisiva durante la Seconda Guerra Mondiale.
- 1991 – Il ritiro dal Kuwait: Durante la Guerra del Golfo, il leader iracheno Saddam Hussein annuncia ufficialmente il ritiro delle sue truppe dal Kuwait occupato.
- 1991 – Nasce il WorldWideWeb: Tim Berners-Lee rilascia il primo browser ed editor web (WYSIWYG), ponendo le basi per la rivoluzione digitale che conosciamo oggi.
- 1993 – Attentato al World Trade Center: Un furgone carico di esplosivo viene fatto saltare nel parcheggio sotterraneo della Torre Nord a New York, causando sei vittime e centinaia di feriti.
Nati in questo giorno
- Victor Hugo (1802): Scrittore, poeta e drammaturgo francese, autore di capolavori come “I Miserabili” e “Notre-Dame de Paris”.
- Levi Strauss (1829): Imprenditore tedesco-statunitense, celebre per aver inventato e brevettato i primi jeans.
- Buffalo Bill (1846): Al secolo William Frederick Cody, iconico cacciatore e attore statunitense, figura leggendaria del vecchio West.
- Alain Prost (1955): Ex pilota di Formula 1 francese, quattro volte campione del mondo e protagonista di storici duelli con Ayrton Senna.
- Gigi D’Alessio (1967): Cantautore e produttore discografico italiano, tra i più noti esponenti della musica pop contemporanea.
Morti in questo giorno
- Ruggero II di Sicilia (1154): Fondatore e primo Re del Regno di Sicilia, fu uno dei sovrani più illuminati del Medioevo.
- Sandro Pertini (1990): Settimo Presidente della Repubblica Italiana, amatissimo per la sua integrità morale e il suo ruolo durante la Resistenza.
- Alberto Sordi (2003): Gigante del cinema italiano, interprete indimenticabile dei vizi e delle virtù dell’italiano medio in oltre 150 film.
Curiosità e ricorrenze
In questa data si celebra il World Pistachio Day, la giornata mondiale dedicata a uno dei frutti secchi più amati e utilizzati in cucina e pasticceria per le sue proprietà nutrizionali e il suo sapore inconfondibile.