Un corso di primo soccorso, l’iniziativa del Rotaract Club Salerno Duomo

Il 7 maggio, presso Piazza Dante – Lungomare di Salerno, dalle ore 10.00 alle ore 11:30, si terrà la prima parte del progetto “Corso di primo soccorso” organizzato dal Rotaract Club Salerno Duomo. Lo slogan dell’iniziativa è “Il primo soccorso salva la vita”.

Simulazioni di arresto cardiaco e manovre di primo soccorso

Durante la mattina, i partecipanti assisteranno a delle simulazioni di arresto cardiaco e alle conseguenti manovre di primo soccorso. Gli ideatori del progetto e i soci del Rotaract, tra cui il Dott. Francesco Abate, criminologo, la Dott.ssa Jessica Marano, infermiera dell’Asl di Salerno, e la Dott.ssa Mariafelicia Valeriani, medico chirurgo, saranno presenti per spiegare e simulare tali manovre su manichini messi a disposizione dall’Associazione Gi.Vi. con l’ausilio della Protezione Civile.

Adesioni per il corso di primo soccorso e certificazione Bls-D

Nel corso dell’iniziativa, verranno raccolte le adesioni per il “Corso di primo soccorso” organizzato dal Rotaract Club Salerno Duomo, con il quale verrà rilasciato il certificato Bls-D valido ai sensi di legge.

Commissione Primo Soccorso e collaborazione con il Comune di Salerno

Il Rotaract Club Salerno Duomo ha costituito una Commissione Primo Soccorso per portare avanti il progetto e per formare i cittadini sulla velocità e la qualità dell’intervento necessario per salvare la vita di una persona colta da arresto cardiaco. La commissione è composta da diversi membri, tra cui Francesco Abate, Jessica Marano, Luca De Felice, Giuseppe Dente, Mariafelicia Valeriani, Michele Novella, Christian Menna, Antonio Iuliano, Margherita Liguori e Gianmarco Esposito.

L’iniziativa di formazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Salerno, l’Assessorato alla Trasparenza, Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile.

L’obiettivo del Rotaract Club Salerno Duomo

Il presidente del Rotaract Club Salerno Duomo, Giuseppe Dente, afferma che “è da sempre obiettivo del Rotaract quello di aiutare la comunità e con questo progetto, vogliamo fornire un aiuto concreto a chiunque possa trovarsi in situazioni di pericolo”. Grazie a questo corso, i partecipanti saranno in grado di agire al meglio e di salvare vite umane. La lucidità e l’azione rapida in situazioni difficili possono fare la differenza”.