Primo soccorso pediatrico: incontro a Castellabate

In caso di necessità il primo intervento è fondamentale per salvare una vita. Ecco perché è importante essere a conoscenza delle azioni utili da compiere in caso di necessità, soprattutto se si ha a che fare con bambini.

Primo soccorso pediatrico: l’appuntamento di Castellabate

In tale ottica il prossimo 28 settembre a Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate, si svolgerà una dimostrazione pratica delle 4 azioni salvavita da compiere in caso di necessità. All’appuntamento, previsto per le ore 10:30, parteciperà il dott. Raffaele Troiano, autore del libro “Urgenze e sintomi comuni nei bambini. Le 4 azioni salvavita- Manuale pratico di soccorso pediatrico”.

Il testo verrà presentato proprio a margine della dimostrazione pratica. Essa riguarderà manovre e azioni da praticare in caso di emergenza prima dell’arrivo dei soccorsi che sono in grado di salvare la vita.

L’iniziativa

Il manuale a corredo delle dimostrazioni, è uno strumento pratico che aiuterà il lettore a capire lo straordinario mondo dei bambini ed intervenire tempestivamente su eventuali problematiche ed emergenze. Dedicato ed utile a tutti coloro che hanno a che fare con i bambini, neo genitori, nonni, baby sitter in quanto strumento per affrontare per le piccole grandi emergenze generali, a partire dallo svezzamento seguendo i vari momenti della crescita.

L’autore

Il dott. Raffaele Troiano è uno specialista pediatra, laureato presso l’Università Federico II. Ha lavorato in diverse strutture ospedaliere e nutra particolare interesse per l’educazione sanitaria e la divulgazione scientifica in qualità di istruttore di primo soccorso pediatrico. Su questo tema ha fondato anche il blog Faro Pediatrico.