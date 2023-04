Olimpiadi Regionali di primo soccorso: Eboli ospita l’iniziativa della Croce Rossa Italiana

Scenari simulati di primo soccorso e giochi a squadre. Situazioni statiche e dinamiche, interventi di soccorso e di guida. Simulazioni di incidenti e episodi di rischio. Interventi tecnici e medici.

L’appuntamento

Tutta una serie articolata di manovre didattiche saranno messe in atto dai partecipanti. L’appuntamento è fissato per domenica 30 aprile – con inizio alle ore 9,00 – nella centralissima Piazza della Repubblica di Eboli.

“Ospiteremo nel nostro Comitato CRI le Olimpiadi Regionali di Primo Soccorso – commenta il dottore Giuliano D’Angelo, Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Serre -. Ringraziamo il Comitato Regionale CRI per aver scelto ancora una volta il nostro Comitato per un evento Regionale”.

In Piazza della Repubblica a Eboli si daranno appuntamento gli studenti del quarto anno delle scuole superiori che hanno aderito al progetto e si confronteranno in scenari simulati di Primo Soccorso.

Il commento

“Vi aspettiamo domenica mattina in Piazza, sarà una bella occasione per assistere a prove importanti di squadra e apprezzare anche il lavoro che tantissimi volontari fanno per garantire assistenza non solo medica ma anche di primo soccorso”.