Croce Rossa Italiana apre le iscrizioni per il corso base destinato ad aspiranti volontari nel Cilento

Il corso base per aspiranti volontari è un’opportunità unica per imparare le competenze di base necessarie per diventare un volontario di successo. Il corso si terrà con decorrenza dal 15 aprile 2023 alle ore 16.00 presso la sede di Via Italia ’61, 195 Capaccio Paestum ed è aperto a tutti coloro che desiderano impegnarsi in attività di volontariato.

Ecco come opera la Croce Rossa Italiana

La Croce Rossa Italiana è un’organizzazione senza scopo di lucro che si dedica alla protezione della salute, alla prevenzione delle malattie e all’assistenza umanitaria. Se sei alla ricerca di una esperienza significativa che ti permetta di dare un contributo alla tua comunità e di fare la differenza nella vita delle persone, allora potresti voler considerare l’iscrizione al prossimo corso base per aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana.

Durante il corso, gli aspiranti volontari impareranno le competenze di base necessarie per svolgere le attività della Croce Rossa Italiana, come la gestione delle emergenze, il primo soccorso, la comunicazione efficace, la gestione del tempo e molto altro ancora. Inoltre, gli aspiranti volontari avranno l’opportunità di interagire con altri volontari e di imparare dai loro successi e insuccessi.

Come iscriversi

L’iscrizione al corso base per aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana è aperta a tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni di età. Non sono richieste particolari qualifiche o competenze per partecipare al corso, ma è necessario avere una forte motivazione e un desiderio di fare la differenza nella vita degli altri.

Se sei interessato a partecipare al corso base per aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana, puoi iscriverti presso la sede di Via Italia ’61, 195 Capaccio Paestum o contattare il numero di telefono indicato sul sito web della Croce Rossa Italiana per ulteriori informazioni.