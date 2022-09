Tutto pronto per la terza edizione della “BiCilento”: un tour ciclistico intercomunale

Al via la terza edizione della “BiCilento”, una pedalata intercomunale tra le bellezze del Cilento. Il fischio d’inizio, è in programma per domenica 4 settembre. Una pedalata nel cuore del Cilento, Vallo di Diano e Alburni della durata di circa 5 ore.

BiCilento, pedalata intercomunale: ecco l’itinerario

Il tour ciclistico amatoriale, permetterà a quanti hanno dato la loro adesione, di percorrere i borghi più caratteristici, percorrendoli su due ruote e godendo di meravigliosi panorami.

L’itinerario prevede la partenza alle ore 08:00 dal Comune di Montano Antilia e l’arrivo sulle spiagge di Palinuro. L’escursione, darà la possibilità a tutti i partecipanti, di effettuare una breve sosta nei Comuni di Futani, Cuccaro Vetere, San Mauro la Bruca e nei borghi di Massicelle ed Eremiti.

L’evento è adatto a tutti e per la linearità del percorso, anche ai meno allenati con possibilità di noleggio delle biciclette con pedalata assistita ( e- bike). Una domenica speciale, per tutti gli amanti della bicicletta, sarà un modo per esplorare il Cilento, attraversando paesaggi mozzafiato. Un mix di pace, calma e libertà di godere atmosfere lontane dal caos della città.

BiCilento: un progetto di sinergia tra Comuni e Associazioni del territorio per la valorizzazione dei Borghi

Il progetto BiCilento, nasce da un’idea del CAI- sezione di Montano Antilia, in collaborazione con la Pro Loco di Futani, l’associazione “LiberaMente” di Cuccaro Vetere, la Pro Loco di San Mauro la Bruca e la Pro Loco di Palinuro, patrocinato, inoltre, dal Parco nazionale del Cilento.

Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:

3207530063- 3281247793- 3272588839