Ayoka sbarca a Vallo della Lucania!

Arriva anche a Vallo della Lucania Ayoka, la catena di pet shop specializzata nel settore degli animali da compagnia.

Il brand Ayoka

Ayoka significa colei che porta felicità. La mission è, infatti, prendersi cura delle esigenze di padroni e pet in un ambiente esclusivo per rendere più felice la vita insieme.

Inaugurazione sabato 25 settembre

Il taglio del nastro è previsto per sabato 25 settembre alle ore 9 in via N. Lettiero (adiacente al Maxistore Decò)

Nei punti vendita Ayoka sarà possibile trovare un ampio assortimento con oltre 5.000 prodotti per la mangimistica e 12.000 accessori selezionati con cura per tutte le esigenze dei nostri amici animali.