Vallo della Lucania: Comune organizza la “Giornata del Gelato”, pubblicato avviso pubblico

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, intende organizzare la “Giornata del Gelato”, un evento pubblico dedicato alla valorizzazione del gelato artigianale e al sostegno delle attività produttive locali. La manifestazione si terrà in Piazza Vittorio Emanuele.

Pubblicato avviso pubblico

L’Ente ha pertanto pubblicato un avviso per individuare i soggetti potenzialmente interessati alla

partecipazione. Possono partecipare gelaterie artigianali, pasticcerie e laboratori dolciari, aziende agricole e produttori locali con prodotti attinenti al tema, nonché associazioni gastronomiche.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il 5 luglio 2025 presso

l’Ufficio Protocollo del Comune, ubicato al secondo piano della Casa Comunale, negli orari

di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00). Nel documento dovranno essere chiaramente indicati la denominazione e i dati del proponente, una dettagliata descrizione dell’attività proposta (quale l’allestimento di stand o l’offerta di degustazioni), le specifiche necessità logistiche (come spazi, l’ allacciamento alla corrente elettrica), e i contatti (telefono, e-mail). Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 347 0859754.