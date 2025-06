Vallo della Lucania, annullata l’edizione 2025 della Notte Bianca: «Mancanza di partecipazione»

L’edizione 2025 della Notte Bianca di Vallo della Lucania non si terrà. L’annuncio arriva direttamente dall’associazione La Combriccola Eventi, organizzatrice storica dell’iniziativa, che in una nota ufficiale ha comunicato l’annullamento dell’evento a causa della scarsa partecipazione da parte degli attori coinvolti nel progetto.

Il comunicato

“Con grande rammarico – si legge nel comunicato – siamo a comunicarvi che l’edizione 2025 della Notte Bianca non avrà luogo”. Secondo quanto dichiarato, nonostante l’impegno profuso dagli organizzatori, non è stato possibile ottenere il coinvolgimento attivo di commercianti, associazioni locali e amministrazione comunale. Un’assenza di collaborazione che ha reso irrealizzabile l’organizzazione di un evento capace di mantenere gli standard e lo spirito che negli anni hanno contraddistinto la manifestazione.

L’appello

L’associazione La Combriccola Eventi, pur esprimendo dispiacere per la decisione, guarda con fiducia al futuro: “Confidiamo che questo sia solo un momento di pausa e che il 2026 ci regali una nuova Notte Bianca, più forte e coinvolgente che mai”. L’appello finale è rivolto alla comunità locale, affinché si possa ritrovare lo spirito di collaborazione necessario per ridare vita a un evento simbolico per la città.