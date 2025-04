Vallo della Lucania: Simona Lettieri vince la tappa del Gelato Festival World Masters dedicata al Sud Italia

La cilentana Simona Lettieri della gelateria Neve di Vallo della Lucania trionfa alla tappa del Gelato Festival World Masters dedicata al Sud Italia, andata in scena mercoledì 2 aprile a Salerno; originaria di Rofrano si è classificata prima con il gusto “l’Orientale” preparato con cioccolato bianco, aromatizzato allo yuzu.

Il gusto vincitore

Si tratta di un gelato che racconta pienamente la filosofia di Neve che da sempre si pone l’obiettivo di utilizzare i migliori prodotti del territorio cilentano con eccellenze provenienti da tutto il mondo. In questo caso al latte crudo delle vacche della Tenuta Chirico di Ascea sono stati aggiunti ad un pregiato cioccolato bianco e lo yuzu, un particolare agrume di origini orientali.

La competizione

Il Gelato Festival World Masters è il torneo di gelato più prestigioso al mondo. Ogni quattro anni, i migliori chef di gelato del mondo si riuniscono in Italia per competere per l’ambito titolo di Best Gelato Master in the World.

Il concorso internazionale, nato nel 2010, decreterà il miglior gelatiere al mondo; in Italia sono state fatte tre tappe, questa era la tappa dedicata al Sud Italia. Tutti i vincitori si sfideranno alle seconde semifinali italiane in autunno per poi arrivare al gelatiere che dovrà partecipare alla finale mondiale del 2026.