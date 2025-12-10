“Una finestra sul mondo”: un viaggio nel cuore del bosco cilentano, dalla raccolta alla tavola

Per la nuova puntata del programma “Una Finestra sul Mondo” il viaggio, nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ci porta a scoprire le meraviglie, i sapori e le storie del sottobosco.

In questa puntata, le telecamere di InfoCilento, hanno raggiunto le porte di un territorio ricco di natura e tradizioni, esplorando i boschi tra i comuni di Roccadaspide e Monteforte Cilento.

Guidati dal fungaiolo, Giandomenico Lettieri, ci si potrà immergere nel silenzio della montagna, alla ricerca di due autentici tesori del sottobosco: porcini ed ovuli, eccellenze che raccontano la purezza e la generosità di questa terra.

Il viaggio è poi proseguito nella cucina del ristorante “La Vigna” di Roccadaspide, dove, insieme all’ambasciatrice della Dieta Mediterranea, Giovanna Voria, i prodotti del sottobosco si sono trasformati in piatti semplici, genuini e profondamente legati alla tradizione cilentana.

Un racconto di natura, saperi e sapori: una finestra aperta “sul cuore” del Cilento.