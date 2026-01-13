Sport, terza categoria: alla scoperta del “Supersantos”, formazione di Vibonati

Riprende il viaggio di InfoCilento alla scoperta delle piccole realtà sportive del territorio. Questa volta, all’interno del programma sportivo In Campo, andato in onda ieri sera, lunedì 12 gennaio, è intervenuto Gianluca Pecorelli, Presidente del Supersantos, formazione di Vibonati.

Le parole del Presidente Pecorelli

La squadra milita nel girone E del campionato di Terza categoria e attualmente è al terzo posto a quota 22 a pari punti con la seconda la Cilentana Sport e a meno due misure dalla capolista Rofrano. Il Supersantos è reduce dalla vittoria contro lo Sports dell’ultimo turno : “è stata una bella partita contro lo Sports, le altre due squadre il Rofrano capolista e il San Giovanni a Piro, la Cilentana Spots, sono due belle squadre, speriamo che fino all’ultima giornata sarà una bella sfida a tre”.

“L’obiettivo primario – ha detto poi Pecorelli – è quello di stare insieme e fare sport e aggregazione, quella è la cosa principale, poi giustamente a tutti piace vincere però alla fine vince uno solo, se arriva la vittoria è tutto di guadagnato ecco”.

La scelta del nome “Supersantos”

Il Presidente, ha infine spiegato il perché del nome Supersantos: “perché sostanzialmente la società è composta da tutti ragazzi, quarantenni, è una generazione che come dico spesso è cresciuta a ‘pane e Supersantos’, giocava per strada, quindi è stato il nostro compagno di giochi ed è un tributo alla nostra infanzia, alla nostra adolescenza”.