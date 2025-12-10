Sport, terza categoria: conosciamo lo Stio Cilento

Questa settimana InfoCilento è andato alla scoperta di un’altra piccola realtà sportiva del territorio, lo Stio Cilento, formazione che milita nel girone D del campionato di Terza categoria.

Ieri sera nel corso del programma sportivo In Campo, è intervenuto il Dirigente Manuale Gallo per parlare di questo inizio di campionato.

Le dichiarazioni

Parola a Manuele Gallo “Diciamo che l’inizio della stagione è stato un po’ deludente, siamo partiti tardi purtroppo con la preparazione e quindi le prime giornate sono state un pochino complicate, soprattutto dal punto di vista della resistenza perché dal punto di vista del gioco non c’è mancato mai niente rispetto alla altre squadre; siamo calati quasi sempre nel secondo tempo, adesso stiamo iniziando a trovare una quadra, con gli allenamenti, abbiamo fatto qualche acquisto in questa sessione di dicembre che ci porterà sicuramente a lottare per dei traguardi importanti, come i play off” ha detto il Dirigente dello Stio Cilento.

Gallo ha poi parlato del gruppo che si è formato quest’anno: “Siamo un gruppo nuovo, fatto di giovani, con la società che ha sempre tentato di portare delle iniziative di benessere sociale, quindi di aggregazione del paese, siamo una cooperativa del calcio perché riuniamo diversi limitrofi, siamo ragazzi di Stio, Magliano, Monteforte, Gioi, Piano Vetrale, Campora, quindi è una bella cooperativa del calcio, diciamo così”