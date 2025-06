Sport: primo colpo in attacco per la Gelbison

La Gelbison ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante Gianmarco Piccioni, classe 1991, proveniente dal Nardò.

Un profilo esperto con oltre 100 presenze in Serie C

Piccioni porta con sé un ricco bagaglio di esperienza nel calcio professionistico. Ha disputato più di 100 partite in Serie C, vestendo le maglie di Santarcangelo, Teramo, Rimini e Arzignano Valchiampo. La sua duttilità e il fiuto del gol lo rendono un elemento prezioso per ogni reparto offensivo.

Numeri importanti anche in Serie D

In Serie D, l’attaccante si è particolarmente distinto con il Matera, segnando 16 reti in 28 presenze nel Girone H due stagioni fa. In passato ha indossato anche le casacche di Recanatese, Messina, Acireale, Nocerina e Fidelis Andria, confermando la sua affidabilità realizzativa.

Non solo Italia. Piccioni ha maturato importanti esperienze internazionali giocando nelle massime divisioni di Romania, Malta e Bulgaria. Da segnalare anche una marcatura nelle qualificazioni all’Europa League con il Politehnica Iasi, ulteriore conferma della sua capacità di incidere anche su palcoscenici europei. Con questo ingaggio, la Gelbison punta a rafforzare in maniera decisa il proprio reparto offensivo. “La Gelbison rafforza il reparto offensivo con il pre contratto firmato con Gianmarco Piccioni”, fanno sapere dalla società.