Marina di Camerota: grande successo per l’edizione 2026 del Carnevale

Ancora una volta il Carnevale organizzato dal Comune di Camerota non ha tradito le aspettative. Centinaia di persone si sono riversate nel pomeriggio di ieri lungo le stradine di Marina di Camerota per una grande festa che ha unito colori, musica e allegria.

I carri dell’edizione 2026

Cinque i carri che hanno preso parte all’edizione 2026 del Carnevale in Camerota: “D10S” di Agropoli, “Groovy Hippie” di Scario, San Giovanni e Bosco, “Mexico Ritmo Y Pasion” di Camerota, “Mingardus La valle incantata” di Celle di Bulgheria e “Le donne del mondo” di Policastro Bussentino.

Ad aggiudicarsi la vittoria come migliore carro è stato quello di Camerota “Mexico Ritmo Y Pasion”. Mentre il premio social è andato al Carro di Agropoli “D10S” nel ricordo dell’indimenticabile Diego Armando Maradona. Diversi inoltre i premi assegnati ai 5 carri che hanno partecipato, con tanto entusiasmo, all’evento che si conferma ancora una volta un appuntamento imprescindibile nel calendario delle attività del Comune di Camerota.