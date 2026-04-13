Alfano: prima tappa della X edizione del Carnevale intercomunale

È stato il comune di Alfano ad ospitare sabato 11 Aprile la prima tappa della X edizione del Carnevale intercomunale. Un evento che ormai va avanti da diversi anni e che unisce diversi comuni dell’entroterra cilentano.

Le tappe del Carnevale: tra mascherine e carri allegorici

Dopo la sfilata ad Alfano, è stato il comune di Rofrano ad ospitare domenica 12 Aprile la sfilata delle centinaia di mascherine e dei carri allegorici. Il prossimo 18 Aprile è invece la volta di Laurito per poi arrivare al 19 Aprile nel comune Montano Antilia, con la conclusione dell’evento e la premiazione dei primi classificati nelle categorie Carro, Coreografia, Maschera e Gruppo mascherato.

Ad aggiungersi, come ospite, alla lunga carovana del Carnevale intercomunale è stato quest’anno anche Torre Orsaia. Un appuntamento diventato imprescindibili nel calendario degli eventi primaverili dei comuni montani, che ogni anno chiama a raccolta centinaia di persone.