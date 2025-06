Nuovo volto a centrocampo per i cilentani: Francesco Mele firma con la Gelbison

La Gelbison ha ufficializzato un nuovo importante acquisto per il proprio centrocampo: si tratta di Francesco Mele, classe 1998. Il calciatore, proveniente dal Cassino, ha siglato un pre-contratto con la società del Presidente Maurizio Puglisi. L’annuncio è stato diramato attraverso i canali social del club.

Un profilo di esperienza nonostante la giovane età

Nonostante la sua giovane età, Mele vanta già un’esperienza significativa nel panorama calcistico. Il centrocampista abruzzese ha militato in squadre come Chieti, Carpi e Vastogirardi. Da segnalare le sue stagioni con Francavilla e Notaresco, con cui ha sfiorato la promozione in Serie C nell’annata 2019/2020. Nelle ultime due stagioni, ha indossato la maglia del Cassino, distinguendosi per le sue prestazioni e contribuendo alla corsa al vertice del campionato.

Qualità e determinazione al servizio della Gelbison

L’arrivo di Francesco Mele è un tassello strategico per la Gelbison, che si assicura un giocatore con “qualità, esperienza e grande determinazione”. La società ha sottolineato come il suo curriculum testimoni una “carriera solida, con trascorsi importanti e ambizioni ancora più grandi”. Mele è ora “pronto a ripartire in azzurro, con l’obiettivo di essere protagonista anche nella prossima stagione”.

Questo acquisto segue di pochi giorni la conferma di Francesco Viscomi, difensore classe ’91, che ha mostrato leadership e versatilità nella passata stagione.