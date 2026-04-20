Innovazione Sanitaria: al via da Salerno il Lean Healthcare Award 2026

Mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 09.00, presso il “Salone Genovesi” della Camera di Commercio di Salerno (Via Roma, 29), si terrà la prima tappa del Lean Healthcare Award 2026. L’iniziativa è dedicata alla valorizzazione dei progetti di innovazione organizzativa e digitale nel settore sanitario.

Le sfide per una sanità di valore

L’evento, dal titolo “Le sfide per una sanità di valore tra innovazione organizzativa e innovazione digitale”, riunirà i principali attori del sistema sanitario campano. L’obiettivo è un confronto serrato sulle strategie più efficaci per migliorare qualità, efficienza e sostenibilità dei servizi offerti ai cittadini.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali di Andrea Prete (Presidente della Camera di Commercio di Salerno), Gennaro Sosto (Direttore Generale ASL Salerno) e Ugo Trama della Regione Campania. A seguire, Alessandro Bacci, Responsabile Scientifico del Lean Healthcare Award, presenterà i risultati e i progetti delle organizzazioni sanitarie regionali in vista dell’edizione 2026 del premio.

Modelli organizzativi e casi di successo in Campania

Tra i temi centrali dell’incontro, particolare attenzione sarà dedicata alla diffusione di modelli innovativi ispirati ai principi del Lean e del Value Based Healthcare (VBHC), attraverso la presentazione di esperienze concrete maturate sul territorio:

ASL Salerno: Vincitrice della scorsa edizione, presenterà il progetto VBHC Telestroke. Il modello utilizza la telemedicina integrata per la gestione dell’ictus ischemico acuto, garantendo l’accesso a competenze neurologiche specialistiche anche nei presidi periferici e riducendo i tempi decisionali.

Vincitrice della scorsa edizione, presenterà il progetto VBHC Telestroke. Il modello utilizza la telemedicina integrata per la gestione dell’ictus ischemico acuto, garantendo l’accesso a competenze neurologiche specialistiche anche nei presidi periferici e riducendo i tempi decisionali. ASL Napoli 3 Sud: Illustrerà il progetto di decongestionamento dei Pronto Soccorso basato sulla metodologia Lean Six Sigma. Avviato nel 2023, il piano ha permesso di ottimizzare i tempi di permanenza e migliorare l’integrazione con i servizi territoriali.

Illustrerà il progetto di decongestionamento dei Pronto Soccorso basato sulla metodologia Lean Six Sigma. Avviato nel 2023, il piano ha permesso di ottimizzare i tempi di permanenza e migliorare l’integrazione con i servizi territoriali. AORN Santobono Pausilipon: Presenterà un sistema di efficientamento nella gestione degli emocomponenti. Grazie all’analisi dei dati, è stata migliorata l’appropriatezza delle richieste, aumentando la sicurezza e la qualità del servizio.

Presenterà un sistema di efficientamento nella gestione degli emocomponenti. Grazie all’analisi dei dati, è stata migliorata l’appropriatezza delle richieste, aumentando la sicurezza e la qualità del servizio. AORN Antonio Cardarelli: Focus sulla standardizzazione del percorso per il paziente con ernia della parete addominale. Il progetto punta a bilanciare i carichi di lavoro e ottimizzare gli spostamenti nella chirurgia di bassa e media intensità.

Tavole rotonde: il futuro della gestione ospedaliera

Il cuore dell’evento sarà rappresentato da due tavole rotonde con i Direttori Generali delle principali aziende sanitarie campane. Il dibattito si concentrerà su tre pilastri:

Le sfide per una sanità orientata al valore; L’integrazione tra innovazione organizzativa e digitale; Il ripensamento dei processi in funzione dei bisogni dei pazienti.

L’iniziativa si configura come un momento cruciale di confronto tra istituzioni e stakeholder per promuovere modelli capaci di generare valore reale per l’intero sistema.

“Un momento di confronto tra tutti i Direttori sull’importanza dell’ottimizzazione dei processi value oriented per migliorare il percorso di cura delle persone nelle Aziende Sanitarie” dichiara il DG Gennaro Sosto. “È motivo d’orgoglio che la prima tappa nazionale parta dalla Campania, regione che può vantare ormai una tradizione consolidata in tema di Lean management applicato alla sanità. Questo evento testimonia quanto le Aziende e il Sistema regionale puntino sull’innovazione degli approcci gestionali, operativi e sulle metriche di performance per aumentare il valore all’interno del patient journey”.

La tappa salernitana del Lean Healthcare Award si conferma così un’occasione strategica per tracciare le prospettive future di una sanità campana sempre più orientata all’eccellenza e all’efficienza.