Il miracolo della piccola Teresa: il ritorno a casa dopo la lotta al Monaldi e l’abbraccio del Cilento

Dopo quattro mesi, la piccola Teresa è tornata a casa lo scorso sabato. Ad accogliere la bimba e la sua famiglia un’intera comunità riunita in un momento di festa presso i locali parrocchiali della chiesa Sant’Antonio di Padova a Velina, frazione di Castelnuovo Cilento. Teresa, dopo soltanto quindici giorni dalla nascita, era stata ricoverata al Monaldi di Napoli per una grave cardiopatia. Lì la piccola ha trascorso ben quattro mesi subendo un delicato intervento al cuore.

L’abbraccio del Cilento

Per settimane il Cilento intero ha seguito con il fiato sospeso l’evolversi del quadro clinico, dando vita anche ad una straordinaria gara di solidarietà. Il ritorno di “Teresina” è stato dunque un momento di gioia collettiva e mamma Veronica non ha mancato di ringraziare tutti per lo straordinario affetto ricevuto.

Le parole della mamma

“Teresina ha lottato per la vita come una vera guerriera ed oggi finalmente sta bene. Dobbiamo dire che è stato fatto tanto soprattutto dai medici del Monaldi che, oltre a pensare a lei, sono stati vicino anche a noi” ha raccontato Veronica ancora commossa e felice di essere finalmente a casa con la sua bambina.