Riapre il Ponte San Cono: l’opera strategica torna a unire la Valle del Sele

La Provincia di Salerno ha ufficialmente restituito alla cittadinanza il Ponte San Cono, un’infrastruttura fondamentale per la mobilità e l’economia della Valle del Sele. Dopo un periodo di lavori costanti, il collegamento riapre garantendo standard di sicurezza elevati e una viabilità moderna, ponendo fine ai disagi vissuti dal territorio durante la chiusura del cantiere.

Gli interventi tecnici e la messa in sicurezza

I lavori di ripristino hanno affrontato criticità strutturali importanti per garantire la stabilità dell’opera nel tempo. Nello specifico, le operazioni si sono concentrate sulla ricostruzione del muro di contenimento della spalla del ponte, intervento necessario per la solidità del manufatto. Contestualmente, è stato eseguito il rifacimento completo del manto stradale, assicurando così una percorribilità ottimale per tutti i veicoli in transito.

La cerimonia di inaugurazione e le voci delle istituzioni

Il momento del taglio del nastro si è svolto con una partecipazione sentita da parte della comunità e delle autorità locali. Alla cerimonia hanno preso parte i vertici dell’amministrazione provinciale e comunale, che hanno monitorato l’evoluzione dei lavori sin dalle prime fasi.

Il Presidente facente funzioni della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, ha voluto ribadire la priorità dell’ente verso la tutela del suolo, dichiarando che l’intervento sottolinea “l’impegno dell’Ente nel mettere in sicurezza il territorio”.

Sulla stessa linea si è espresso Giuseppe Arena, Consigliere Provinciale delegato alla Viabilità, che ha evidenziato come il Ponte San Cono rappresenti uno snodo essenziale per i flussi di traffico dell’area, ribadendo “l’importanza strategica di quest’opera per i collegamenti locali”.

Sinergia istituzionale e collaborazione dei cittadini

La conclusione dell’opera viene celebrata non solo come un traguardo tecnico, ma come il frutto di una collaborazione efficace tra i diversi livelli amministrativi. Le istituzioni hanno rivolto un ringraziamento particolare ai tecnici e alle maestranze per il lavoro svolto, estendendo il riconoscimento ai residenti di Buccino per la pazienza dimostrata. La riattivazione del traffico sul Ponte San Cono dimostra che la sinergia istituzionale è la chiave per ottenere risultati concreti a beneficio della collettività e della sicurezza stradale.