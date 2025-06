Sport: la Gelbison ufficializza la separazione con il DS Giuseppe Figliomeni

Erano nell’aria le voci di una separazione imminente tra la società cilentana Gelbison e il Direttore Sportivo Giuseppe Figliomeni. La Gelbison ha ufficializzato la notizia tramite le proprie pagine social, ringraziando il direttore per il suo operato e augurandogli il meglio per il proseguo della carriera.

La nota stampa ufficiale

“La Gelbison rivolge un caloroso saluto e un sentito in bocca al lupo al direttore sportivo Giuseppe Figliomeni, nominato nuovo responsabile dell’area tecnica del Campobasso in Serie C. Per la nostra società è motivo di grande orgoglio vedere un professionista come Figliomeni proseguire il proprio percorso in un contesto ambizioso e di prestigio.

Durante la sua esperienza con la Gelbison, Giuseppe ha dimostrato qualità umane e competenze tecniche importanti, contribuendo in maniera determinante alla crescita del nostro progetto sportivo. La sua visione, la capacità di costruire un gruppo competitivo e l’instancabile passione per il calcio sono state risorse preziose per il nostro progetto.

Siamo certi che saprà affermarsi anche in questa nuova avventura con la stessa determinazione e competenza che ha sempre mostrato. A Giuseppe va il più sincero augurio di buon lavoro da parte del Presidente Maurizio Puglisi e di tutta la Società, con l’auspicio di incrociare di nuovo le nostre strade, in categorie più alte, dove il talento e la professionalità di persone come lui meritano di stare”.

La Gelbison guarda al futuro

Adesso la Gelbison dovrà accelerare i tempi per trovare il nuovo direttore sportivo, probabile l’arrivo di Manuel Gonzales ex difensore della Gelbison e attuale direttore sportivo dell’Olbia.