Sport: la Gelbison programma il futuro per allestire una rosa competitiva

Con la chiusura della stagione caratterizzata da un buon secondo posto e da ottimi play-off, la Gelbison di patron Puglisi è già in procinto di riprogrammare il futuro per allestire una rosa competitiva e navigare nelle zone alta di classifica. Quella contro il Cassino terminata per 1 a 1 è stata l’ultima partita di Domenico Giampa’ sulla panchina cilentana: l’ex allenatore del Città di Sant’Agata, infatti, vede la sua avventura in terra vallese praticamente ai titoli di coda.

Pronti per allestire una squadra competitiva

Sono già diversi i nomi papabili per prendere le redini di una squadra che ha, concretamente, sfiorato il salto in Serie C questa stagione. I maggiori indiziati sono sicuramente Giuseppe Carcione, attualmente in forza al Cassino, e Raffaele Novelli, protagonista di un buon campionato con la Sarnese: due nomi di spessore, con un curriculum importante ed entrambi protagonisti del girone G di quest’ultima Serie D volta al termine. Da annoverare anche il nome di Salvatore Campilongo che ha cominciato la stagione con il Savoia per poi concludere con la Nocerina.

Le novità alla dirigenza

Novità anche sul fronte ds che, con molte probabilità, sarà un ex calciatore proprio della Gelbison, Manuel Gonzalez, che prenderà il posto di Figliomeni. In ottica mercato si attendono riconferme, invece, per quanto concerne la rosa: nel reparto offensivo dovrebbe essere riproposto l’asse Isaac Prado-Kosovan-Croce con Dambros, invece, ai saluti. Il primo si è rivelato il grande bomber della compagine rossoblu’ con ben 17 reti e un 1 assist in campionato.

A fargli eco lo straordinario Dambros con 12 reti, mentre per Croce appena 8 marcature che hanno complessivamente arricchito quello che si è rivelato il secondo miglior attacco del girone con 57 marcature complessive. A centrocampo, invece, dovrebbero essere proposte le riconferme di Coscia, Salzano e Manzo: il mix perfetto di esperienza e gioventù, dunque, sarà ancora al servizio della compagine di Vallo Della Lucania.

In difesa, infine, si lavora anche per la riconferma di Viscomi, protagonista di un’ottima stagione in cui la sua esperienza non è mai venuta mancare. Si lavora, dunque, per collaudare le certezze di questa stagione ed incrementarle con nuovi volti che prenderanno il posto di altri giocatori che diranno addio alla corte campana. Molte scelte dipenderanno da un altro nodo da sciogliere di fondamentale importanza: la questione stadio.

Attesa per lo stadio “Morra”

Patron Puglisi attende conferme sulla ristrutturazione dello stadio “Morra” per far sì che possa essere collaudato per disputare il campionato di Serie C. Se entro settembre la conferma non dovesse arrivare, allora il presidente cilentano dovrà adeguarsi ad un fisiologico ridimensionamento. Tutto dipenderà da questa decisione che, col trascorrere del tempo, diventa sempre più importante ed è da questa che passa il futuro della Gelbison. Un futuro che, in questo senso, potrà già cominciare a delinearsi tra non molto.