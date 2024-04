Vallo della Lucania, Stadio Morra. Il sindaco Sansone: “un incontro con la ditta Schiavo per definire i dettagli”

Ai microfoni di InfoCilento, il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, ha ribadito l’importanza dello stadio “Morra” per il futuro sportivo della Gelbison, patrimonio sportivo di Vallo e del Cilento.



Per definire le tempistiche del “ritorno a casa” dei rossoblù sarà fondamentale l’incontro tra l’amministrazione e la ditta “Schiavo”, aggiudicataria dei lavori. L’appuntamento è fissato per venerdì.