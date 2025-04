Convergenze, nasce il progetto “GelbisonCittàTerritorio”: sport, innovazione e sostenibilità per il Cilento | VIDEO

È stata presentata ufficialmente presso la sede operativa di Capaccio Paestum la nuova partnership tra Convergenze S.p.A., azienda d’eccellenza nel settore delle telecomunicazioni e dell’energia, e la squadra di calcio cilentana Gelbison. Un’alleanza strategica che prende il nome di GelbisonCittàTerritorio, e che punta a rafforzare i legami tra sport, impresa e territorio, con una visione condivisa di sviluppo sostenibile.

L’accordo

L’accordo va ben oltre il semplice sostegno sportivo: si configura come un progetto integrato per promuovere innovazione, sostenibilità ambientale e valorizzazione del patrimonio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La Gelbison si fa promotrice di una nuova idea di sport, che abbraccia la responsabilità sociale e ambientale, attivando sinergie con realtà imprenditoriali che, come Convergenze, integrano nella propria missione azioni concrete per la tutela dell’ambiente e la crescita sostenibile del territorio.

Convergenze: punto di riferimento nell’area Parco

Convergenze, punto di riferimento nell’area del Parco, opera con soluzioni avanzate nei settori internet, telefonia, energia, media e sicurezza. La collaborazione con la Gelbison, entrambe realtà profondamente radicate nel Cilento, rappresenta un esempio virtuoso di come lo sport possa diventare veicolo di cultura, innovazione e consapevolezza ambientale.

Il progetto prevede iniziative anche al di fuori dell’ambito calcistico, con eventi, campagne di sensibilizzazione e attività sul territorio che coinvolgeranno cittadini, istituzioni e imprese locali.