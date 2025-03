Convergenze: il consiglio di amministrazione approva il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Convergenze S.p.A. Società Benefit e B-Corp (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) e la rete in fibra ottica proprietaria con l’innovativa tecnologia XGS-PON, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024.

La soddisfazione del presidente, Rosario Pingaro

Rosario Pingaro, Presidente e Amministratore Delegato di Convergenze, ha commentato: “Siamo decisamente soddisfatti dei risultati raggiunti, che confermano la solidità della nostra strategia e la capacità di crescere in un contesto sempre più dinamico e complesso. Abbiamo registrato un’importante espansione 1EBITDA Adjusted indica il risultato della gestione operativa prima degli oneri e proventi finanziari, delle imposte, degli ammortamenti delle immobilizzazioni, delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti a fondi rischi e oneri e dei proventi e oneri non ricorrenti dei ricavi, con una crescita significativa sia nel settore delle telecomunicazioni sia in quello dell’energia, segno che la nostra offerta continua a rispondere alle esigenze dei clienti in modo efficace.

Bilancio positivo

Particolarmente positivo è stato il miglioramento della redditività, con un incremento significativo della marginalità operativa. Questo risultato è frutto di una gestione attenta ed efficiente, che ci ha permesso di ottimizzare le risorse e potenziare le performance in entrambe le nostre attività core. Il 2025 si è aperto con un’importante novità per Convergenze: il nostro ingresso nel mercato della telefonia mobile.

Grazie alla partnership con Vianova, opereremo come Mobile Virtual Network Operator (MVNO), offrendo servizi 5G e VoLTE sulla rete Vodafone. Questo rappresenta un ulteriore passo fondamentale nel percorso di espansione e rafforza il nostro ruolo come operatore tecnologico integrato. Guardiamo al futuro con grande entusiasmo, determinati a proseguire nel nostro percorso di crescita, investendo in soluzioni sempre più innovative e sostenibili, con l’obiettivo di offrire ai nostri clienti servizi di eccellenza e generare valore per tutti i nostri stakeholder”.

Principali risultati economico – finanziari al 31 dicembre 2024

Nei dati al 31 dicembre 2024 qui esposti sono inclusi per la prima volta, per l’intero esercizio, i risultati di Positivo S.r.l. (“Positivo”), acquisita il 30 giugno 2022 e fusa per incorporazione nel corso del 2024 (cfr. comunicato stampa del 10 ottobre 2024), i cui effetti contabili e fiscali sono retroattivi al 1 gennaio 2024. I Ricavi al 31 dicembre 2024 si attestano a € 26,4 milioni rispetto ai € 22,6 milioni dello stesso periodo del 2023, registrando una crescita del 16,6%. L’incremento complessivo è dovuto ai risultati di entrambe le BU che hanno ben performato nel periodo.

I dati

L’EBITDA Adjusted è pari a € 5,0 milioni, in crescita del 57,8% rispetto ai € 3,2 milioni dell’esercizio precedente. In termini assoluti, rappresenta il record storico nella storia della Società. L’EBITDA Margin Adjusted risulta pari al 18,9% sul valore della produzione (14,0% al FY2023). Nello specifico:− l’EBITDA Adjusted della BU TLC continua la sua crescita costante e risulta pari a € 3,6 milioni nel FY2024, in crescita del 22,3% rispetto ai € 2,9 milioni registrati nel FY2023.

L’EBITDA Margin Adjusted risulta pari a 31,0% nel FY2024, in aumento rispetto al 27,7% del FY2023;− l’EBITDA Adjusted della BU Energia si attesta pari a € 1,4 milioni al FY2024, in crescita del 495,7% rispetto ai € 0,2 milioni registrati nel FY2023. L’EBITDA Margin Adjusted risulta pari al 9,5% nel FY2024, in aumento rispetto al 2,0% del FY2023.Allo stesso modo anche l’EBITDA registra un significativo miglioramento di circa il +61,4% YoY, passando da € 3,2 milioni del FY2023 ad attuali € 5,2 milioni del FY2024, con una marginalità sul valore della produzione pari al 19,5% (14,1% al FY2023).

Il Risultato operativo (EBIT) risulta in netto miglioramento a € 2,5 milioni rispetto ai € 1,2 milioni del FY2023 (+107,8%). Il Risultato netto risulta positivo per un valore pari a € 1,3 milioni, in aumento del 145,0% rispetto ai € 0,5 milioni al FY2023. L’Indebitamento Finanziario Netto (IFN) risulta pari a € 4,7 milioni, in miglioramento di circa € 0,9 milioni rispetto ai € 5,6 milioni al FY2023. Il miglioramento dell’IFN è correlato alla dinamica dei flussi di cassa operativi e alla prosecuzione dei piani di ammortamento degli impegni finanziari.

Il Patrimonio netto risulta pari a € 6,6 milioni, rispetto ai € 5,7 milioni del FY2023. Le variazioni, oltre ad accogliere l’importo del risultato del periodo pari a circa € 1,3 milioni e la distribuzione per la prima volta di dividendi per € 149.950, registrano un valore negativo di € 207 migliaia correlato all’acquisto di azioni proprie nel programma di buyback approvato dall’Assemblea dei Soci il 18 dicembre 2023. Alla data del 31 dicembre 2024, il numero di azioni proprie acquistate era pari a n. 125.500. Nel corso del 2024 la Società ha portato a termine investimenti per un impegno complessivo, a lordo degli ammortamenti, per circa € 2,0 milioni.

Gli importi maggiori sono stati destinati alle infrastrutture proprietarie FTTH (circa € 1,0 milione) e Wi-Fi e datacenter (circa € 0,7 milioni) e completamento fabbricati commerciali (circa € 0,2 milioni). Dal punto di vista dell’incremento delle immobilizzazioni immateriali, l’importo maggiore riguarda gli oneri capitalizzati per R&S, pari ad € 119 migliaia e relativi all’attività descritta nel paragrafo dedicato.

Andamento della gestione societaria

Il contesto economico generale nel quale la Società ha operato durante il 2024 è stato influenzato dagli impatti che le perduranti tensioni geopolitiche e l’aumento dell’inflazione hanno generato, sebbene tali fenomeni non abbiano influito in maniera tale da compromettere l’operatività della Società. Con riferimento alla BU TLC, si evidenzia una domanda crescente di connettività ultra-broadband.

La Società ha proseguito nell’ampliamento della capacità produttiva degli asset strategici FTTH, WiFi e data center. In particolare, la rete in fibra ottica proprietaria ha raggiunto un’estensione pari a oltre 11.100 km alla data del 31 dicembre 2024, in aumento del 19,8% rispetto agli oltre 9.200 km del 31 dicembre 2023.

Nel complicato quadro generale sopra descritto, la BU Energia è riuscita a progredire in maniera rilevante grazie ad una corretta politica commerciale dei prezzi variabili e all’implementazione dei sistemi di controllo di gestione: fattori che hanno di fatto minimizzato il rischio prezzo della materia prima, salvaguardando la profittabilità del business.

Principali fatti di rilievo avvenuti durante l’esercizio 2024

In data 1 febbraio 2024, Convergenze, in merito all’acquisizione del 100% del capitale sociale di Positivo, ha reso noto di aver definito, a seguito delle procedure di verifica e secondo quanto contrattualmente previsto, l’importo integrativo del prezzo di acquisto (“Earn-Out”) in € 35.282,00. Il controvalore massimo stabilito contrattualmente per l’Earn-Out era pari a € 150.000,00.

In data 29 maggio 2024, il Consiglio di Amministrazione di Convergenze e l’organo amministrativo della società Positivo hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di quest’ultima, già società controllata al 100%, in Convergenze. Nello stesso giorno, è stato approvato il Bilancio di Sostenibilità relativo all’esercizio 2023, redatto rendicontando una selezione dei GRI Sustainability Reporting Standards, pubblicati dal Global Reporting Initiative (GRI).

In data 3 giugno 2024, è stato depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese competente di Salerno il progetto di fusione per incorporazione in Convergenze di Positivo.

In data 3 giugno 2024 la BU Media&Content Delivery Network è diventata operativa: Convergenze ha presentato il nuovo pacchetto di servizi offerti dalla BU stessa grazie all’accordo con la società spagnola Agile Content, realtà internazionale di tecnologie e servizi streaming on-demand e in diretta a pagamento.

In data 4 luglio 2024 il Consiglio di Amministrazione di Convergenze, riunitosi in seduta notarile, ha deliberato in merito alla decisione di fusione mediante approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Convergenze della controllata Positivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501 ter e 2505 del Codice Civile, nonché dell’art. 20.4 del vigente statuto sociale.

Si è altresì riunita l’assemblea dell’incorporanda, che ha assunto per atto pubblico la decisione in ordine alla fusione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2502 del Codice Civile.

In data 10 ottobre 2024, Convergenze ha reso noto che, decorsi i termini di cui all’art. 2503 del Codice Civile, è stata data attuazione alla fusione per incorporazione in Convergenze della società Positivo mediante stipula del relativo atto di fusione.

In data 21 ottobre 2024, Convergenze ha reso noto che la nuova società interamente controllata di diritto albanese, denominata Convergenze Sh.p.k., è diventata pienamente operativa con l’attivazione della propria offerta che include anche servizi di connessione da e per l’Italia attraverso il cavo sottomarino Trans Adriatic Express (TAE).

In data 28 ottobre 2024 Convergenze ha ottenuto l’upgrade del rating pubblico da B1.2 a B1.1 da Cerved Rating Agency S.p.A. e l’upgrade del rating pubblico da B1.2 a B1.1 sul minibond emesso in data 14 aprile 2020.

In data 21 dicembre 2024 Convergenze ha inaugurato la nuova sede operativa e commerciale a Salerno, ex sede di Positivo S.r.l., e i nuovi uffici adiacenti al Convergenze Innovation Center, a Capaccio Paestum, a conferma del proprio piano di sviluppo e crescita strategica nel Sud Italia.

Principali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2025

In data 7 gennaio 2025, Convergenze annuncia di aver conseguito la prestigiosa certificazione B-Corp, un riconoscimento riservato alle aziende che si dedicano a promuovere un sistema economico inclusivo, equo e rigenerativo, e rappresenta una chiara testimonianza dell’impegno della Società a migliorare l’impatto ambientale e il benessere dei propri stakeholder.

In data 4 febbraio 2025, Convergenze ha comunicato il proprio ingresso nel mercato della telefonia come Mobile Virtual Network Operator (MVNO), in partnership con l’operatore nazionale TLC Vianova S.p.A. consolidando ulteriormente la propria strategia di diversificazione dell’offerta e di innovazione.

Evoluzione prevedibile della gestione

Con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione del core business: – BU TLC: l’attività della divisione sarà caratterizzata dal lancio del nuovo prodotto di telefonia mobile denominato SIMON, l’evento è previsto per il mese di aprile. Il primo semestre 2025 sarà caratterizzato anche dall’implementazione dell’offerta di prodotti in ambito sicurezza, sia dal punto di vista cyber con MySafeNet, che fisico MySefZone. Tali attività saranno parallelamente affiancate dal continuo sviluppo della rete in fibra (XGS-PON) e della rete wireless in tecnologia 60ghz (XUWA).

In particolare, per l’FTTH nel secondo trimestre 2025 è previsto l’avvio della commercializzazione nel Comune di Sala Consilina, Capaccio fraz. Capoluogo (ulteriore lotto), Vibonati (SA), ed inoltre l’inizio del nuovo cantiere di Buonabitacolo (SA).

Lo sviluppo della rete wireless continuerà la sua accelerazione, dati i successi del 2024, nel deployment della tecnologia 60ghz anche attraverso nuovi accordi con municipalizzate locali.-BU Energia: Nonostante la BU Energia continui a operare in un contesto di volatilità legato a fattori esterni, come l’incertezza derivante dalla progressiva interruzione delle forniture di gas russo e dalle fluttuazioni dei prezzi sui mercati globali, la divisione è orientata a migliorare la sua marginalità complessiva.

L’incremento dei prezzi del gas, in particolare a seguito delle difficoltà nel mercato del GNL e delle tensioni geopolitiche, continua a creare incertezze. La Società è, però, impegnata nella crescita del portafoglio di servizi e nel rafforzamento delle offerte a prezzo indicizzato per i clienti finali. Parallelamente, prosegue lo sviluppo del nostro network EVO, con nuove infrastrutture in fase di installazione in vari Comuni.

Tra queste, sono in programma l’attivazione di quattro colonnine di ricarica elettrica a Salerno, e nei Comuni di Centola e Caserta, contribuendo così ad ampliare la nostra presenza sul territorio campano.-BU Media&Content Delivery Network: Nel corso del 2024, il management ha proseguito con successo lo sviluppo del progetto Convergenze TV, in stretta collaborazione con Agile Content.

Questo ha permesso di perfezionare il piano promozionale e di completare tutte le attività relative alla contrattualistica, creando una solida base per il lancio del servizio. Il 3 giugno 2024, la Business Unit ha avviato ufficialmente l’offerta dei nuovi servizi, acquisendo i primi clienti entusiasti.

Grazie agli sforzi e agli investimenti effettuati negli ultimi mesi, la direzione della divisione continuerà a lavorare con determinazione per superare la fase di start-up, puntando a rendere Convergenze TV un fattore strategico di crescita e sviluppo per la Società nel prossimo futuro.In definitiva l’impegno del management resta concentrato sull’attività operativa svolta, con particolare attenzione ai rischi e alle opportunità provenienti dal contesto economico e sociale di riferimento, nella consapevolezza delle criticità legate al contesto geopolitico e alla debolezza della crescita economica.

Tuttavia, a seguito di un’attenta valutazione dell’evoluzione prevedibile della gestione, e tenuto conto dei presidi strategici posti in essere dal management, si ritiene che l’attuale citato contesto non rappresenti, alla data odierna, un elemento tale da impattare le valutazioni sottostanti alla redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024, con particolare riferimento al rispetto del postulato della continuità aziendale.

Proposta di destinazione del risultato di esercizio

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell’utile d’esercizio 2024, pari a € 1.253.115,00:• destinare € 62.656,00 a Riserva Legale;• distribuire un dividendo ordinario lordo pari a € 0,02 per azione, per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo.

La data stacco cedola è previsto per il 2 giugno 2025, record-date il 3 giugno 2025 e messa in pagamento il 4 giugno 2025;• destinare a riserva disponibile il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.

Alla data del 27 marzo 2025, il dividend yield risulta pari all’1,24% rispetto al prezzo di chiusura, il payout ratio, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società, risulta pari all’11,73% mentre il Price/Earnings è pari al 9,63%.

La relazione di impatto

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione di Impatto 2024; quest’ultima sarà allegata al progetto di bilancio, in ottemperanza alla normativa vigente in merito allo status di Società Benefit, e verrà sottoposta all’Approvazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2025.

Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti e deposito della documentazione

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti prevista per il giorno 29 aprile 2025, in prima convocazione, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo Avviso di Convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

L’Avviso di Convocazione dell’Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di Statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all’adunanza assembleare, in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito istituzionale https://convergenze.it/it/investor, sezione Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, nella sezione Azioni/Documenti.