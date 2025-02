Emergenza sicurezza: Convergenze lancia “My SafeZone”

Convergenze, azienda leader nel settore delle telecomunicazioni, ha lanciato sul mercato un nuovo servizio innovativo denominato “My SafeZone”. Si tratta di un sistema di sicurezza domestica che permette di monitorare la propria abitazione o ufficio da remoto, garantendo la massima protezione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Come funziona My SafeZone

Grazie a un’ampia gamma di dispositivi (telecamere hd, sensori intelligenti, sirene) sarà possibile controllare da qualunque dispositivo (con un’app dedicata) la propria casa in tempo reale e ricevere notifiche immediate sullo smartphone.

Sicurezza garantita: Protegge la tua casa o il tuo ufficio da intrusioni e furti.

Una novità importantissima, quella proposta da Convergenze, in un momento storico come quello attuale in cui c’è grande preoccupazione per l’escalation di furti che si registra sul territorio.

Il sistema è facile da utilizzare e da installare, con la possibilità di individuare soluzioni su misura per ciascuna esigenza.