Sicurezza Mingardo: rimosso un masso ciclopico a Cala del Cefalo, i dettagli dell’operazione

Proseguono senza sosta gli interventi di messa in sicurezza del costone roccioso lungo la strada regionale 562 del Mingardo, in località Cala del Cefalo. Si tratta di un’arteria di collegamento di fondamentale importanza per il territorio, in quanto unisce Marina di Camerota a Palinuro, garantendo l’accesso alle stazioni ferroviarie e all’uscita della superstrada SS 18 “Cilentana”.

Rimozione record: il masso più grande di un SUV

Nel corso delle operazioni, i rocciatori impegnati sul fronte hanno provveduto alla rimozione di un masso di dimensioni eccezionali, superiore per grandezza a quella di un SUV, che risultava in una condizione di equilibrio estremamente precaria. Il blocco roccioso, in posizione quasi perpendicolare, è stato messo in sicurezza e successivamente fatto precipitare a valle mediante un intervento tecnico mirato, confermando la criticità dell’area e la necessità delle attività in corso.

Monitoraggio del costone e autorizzazioni

Le operazioni stanno evidenziando numerose situazioni analoghe di instabilità lungo il costone, a riprova della pericolosità del tratto e della correttezza degli interventi programmati. I lavori proseguono secondo le autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti, inclusa la Soprintendenza, e prevedono il disgaggio controllato dei massi e la messa in sicurezza delle porzioni più esposte.

L’appello dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale di Camerota ribadisce l’importanza strategica di questo intervento per la sicurezza pubblica e per la viabilità del territorio, invitando cittadini e automobilisti alla massima prudenza durante le fasi operative e al rispetto delle eventuali limitazioni alla circolazione.

Seguiranno aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori.