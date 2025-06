Serre: cittadinanza onoraria a Don Luigi Terranova

Il Comune di Serre, guidato da sindaco Antonio Opramolla, ha deciso tributare a nome dell’intera comunità una formale riconoscenza a Don Luigi Terranova mediante il conferimento della cittadinanza onoraria per l’impegno incondizionato prestato nel tempo.

La motivazione

Ecco la motivazione: “Per la fedeltà e la dedizione alla popolazione locale , per i valori di impegno morale e civile, e di rispetto, altruismo e generosità , per l’esempio di abnegazione e solidarietà, per la continuità di legame con la nostra terra e le nostre generazioni, simbolo di encomiabile coesione sociale, e per essersi sempre reso degno di profondo apprezzamento e di viva simpatia da parte della cittadinanza serrese e di tutte le altre comunità a favore delle quali, con preziosa opera, ha portato e conforto in occasione di molteplici eventi e del supporto morale offerto in svariati eventi”.

La consegna del riconoscimento avverrà nel corso di una cerimonia pubblica con consegna di una targa e della chiave della Città di Serre, quale atto simbolico del legame tra Don Luigi Terranova e la comunità serrese.

Chi è Don Luigi Terranova

Don Luigi Terranova, nato a Sant’Arsenio (SA) il 21 Giugno 1947, nel 1981 è trasferito alla Parrocchia di S. Martino Vescovo in Serre (SA). Nel 1990 riceve anche l’incarico di Parroco di S. Maria delle Grazie di Borgo San Lazzaro-Persano (SA). Nel 1995 è trasferito da Persano a Parroco di Postiglione (SA) restando anche Parroco di Serre.

Ha svolto nella scuola Media di Serre anche Formazione Informatica. A Serre è interessato al recupero di tutti gli edifici ecclesiastici: -Recupero storico-artistico dell’ormai fatiscente Santuario della Madonna dell’Olivo, con il restauro del quasi millenario simulacro ligneo della Vergine dell’Olivo; – Ripristino storico-artistico della monumentale Chiesa Parrocchiale di S. Martino Vescovo con il restauro delle sue opere lignee e lapidee. Ha provveduto al restauro dello storico Archivio della Parrocchia. A Serre ha svolto anche l’attività di volontariato nella Croce Rossa Italiana con pubblico riconoscimento. Ha collaborato nel servizio con i Cappellani Militari di Persano sostituendoli durante le loro Missioni in Patria o all’Estero. L’esperienza pastorale a Serre è stata caratterizzata anche dalla presenza delle suore, Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario, presenti con l’asilo e prezioso contributo per il servizio e per la vicinanza alla comunità e alla stessa attività parrocchiale. Si è sempre speso per favorire e promuovere l’opera delle religiose consacrate. Ha pubblicato con altri Autori un libro sul “Santuario della Madonna dell’Olivo” a Serre e vari sono gli articoli sui Giornali locali.