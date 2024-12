«Ha fatto nascere centinaia di bambini», cittadinanza onoraria per la levatrice di Ottati

Ernesta Pini ha fatto nascere centinaia di bambini di Ottati e per gli abitanti del paese è considerato la “levatrice storica”. La donna per decenni ha operato ad Ottati con garbo e professionalità ed è entrata e rimasta nel cuore di tutti.

Chi era Ernesta Pini

“Ernesta Pini non era originaria di Ottati, ma si trasferì qui e si integrò nella comunità come una vera ottatese. Ora risiede in provincia di Pistoia, ma abbiamo ritenuto giusto conferirle un riconoscimento per il tanto che ha dato, nel corso del tempo, a questa comunità” ha spiegato il sindaco, Elio Guadagno.

Venerdì, 6 dicembre, alle ore 18:00, il Consiglio Comunale di Ottati si riunirà in seduta unica d straordinaria, presso l’Aula Consiliare “R. Bamonte”, collocata presso l’ex sede municipale per conferire la cittadinanza onorare ad Ernesta Pini.

Tutta la popolazione è stata invitata a partecipare.