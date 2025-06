Serre: posata prima pietra per la costruzione dell’asilo nido di via Gioacchino Murat

A Serre sarà presto realizzata una nuova scuola: questa mattina, sabato 21 giugno, il sindaco Antonio Opramolla, gli amministratori comunali, i rappresentanti dell’impresa esecutrice dei lavori, i tecnici e diversi cittadini, hanno preso parte alla cerimonia della posa della prima pietra per la realizzazione dell’asilo nido che sorgerà in via Gioacchino Murat, tra Borgo San Lazzaro e Persano.

I lavori

Sarà un edificio ad alta efficienza energetica grazie all’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, ma non solo, sarà dotato di ampi spazi esterni dedicati alla ricreazione, al gioco e allo svago con spazi ombreggiati e adatti al gioco libero importantissimo per la crescita, lo sviluppo e la formazione dei bambini e non mancheranno gli spazi verdi e i parcheggi.

Il progetto

Il progetto è stato candidato a finanziamento, in seguito ad una valida e puntuale progettazione, sui fondi PNRR – MISURA M4C1I1.1 e finanziato per un importo complessivo di 576.000 €. “Servire la comunità contribuendo in maniera incisiva a costruire un futuro migliore per tutti, a partire dai più piccoli, è il nostro obiettivo e continueremo a perseguirlo sicuri di riuscire ad ottenere altri numerosi risultati importanti e positivi come questo” ha fatto sapere il Sindaco Opramolla.