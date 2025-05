Eboli, realizzazione di un nuovo asilo nido: arriva finanziamento ministeriale

Prosegue il lavoro dell’Amministrazione comunale di Eboli, guidata dal sindaco Mario Conte, per realizzare opere pubbliche in favore della collettività.

Il finanziamento

Il nuovo finanziamento riguarda la realizzazione di un altro asilo nido, che sarà circondato dal verde, e di uno spazio polifunzionale destinato alla cultura, da realizzarsi al posto della ex scuola Berniero Lauria in via Salita Ripa. Il finanziamento, di € 2.016.000,00, è stato ottenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito nell’ambito del Piano Asili Nido 2025 , finanziato anche dall’Unione Europea. Stringente il cronoprogramma dell’opera dettato dal Ministero che prevede la firma del contratto di appalto già a ottobre di quest’anno.

Il progetto

L’opera, una volta realizzata, aumenterà di ulteriori 84 posti nido la dotazione comunale, che si aggiungono ai 48 già esistenti al Paterno e ad altri 84 in corso di realizzazione a Fontanelle e Santa Cecilia, oltre a quelli privati presenti al centro cittadino. Così Eboli punta ad essere una delle città con il miglior servizio offerto alle famiglie con figli in Regione Campania ed attrarre giovani coppie che qui potranno godere di un supporto indispensabile per far crescere i loro bambini e conciliare i tempi di lavoro.

«Quest’ultimo risultato si aggiunge all’immane lavoro svolto per attrarre risorse pubbliche e private da investire sulle strade e nei quartieri e nella manutenzione straordinaria del nostro patrimonio immobiliare pubblico. Grazie a questo sforzo ci sarà un miglioramento significativo dei servizi sociali e di istruzione, per la cultura, per lo sport, per il tempo libero ed Eboli tornerà ad essere il punto di riferimento della piana del Sele» – ha dichiarato l’Assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici Salvatore Marisei, ringraziando tutto il Settore LL.PP. per l’impegno profuso nella sfida alla stringenti regole e ai ristretti tempi del PNRR, ed il Consigliere Ruocco, delegato alle Pari Opportunità, per aver condiviso sin dall’inizio l’intero procedimento.

La soddisfazione del sindaco

«Stiamo onorando il nostro mandato non solo per cambiare in meglio il volto della città, ma anche per offrire servizi adeguati alle famiglie. Riuscire a raggiungere gli standard nazionali ed europei previsti per gli asili nido nel corso di una sola legislatura, credo sia un traguardo importante e la conferma del grande lavoro che insieme, consiglieri, assessori e dipendenti dell’Ente, stiamo portando avanti» – ha concluso soddisfatto il Sindaco Mario Conte.