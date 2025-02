Eboli, nuovo asilo nido comunale: posata la prima pietra | VIDEO

Si è svolta questa mattina in piazza Fratelli Cianco, nei pressi dell’Istituto comprensivo Virgilio- Gonzaga di Santa Cecilia, ad Eboli, la cerimonia di inaugurazione del cantiere per la realizzazione del nuovo Asilo Nido comunale.

La cerimonia di inaugurazione del cantiere

Alla cerimonia di inaugurazione del cantiere, oltre al Sindaco di Eboli Mario Conte e all’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Marisei, hanno preso parte assessori e consiglieri comunali. La nuova struttura pubblica che da qui a qualche mese sorgerà nella popolosa frazione periferica di Santa Cecilia era tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale che ha inteso dotare l’ambito periferico di una struttura in grado di garantire un servizio educativo e sociale per i bambini di età compresa da zero a tre anni. L’asilo sarà organizzato in due sezioni, una per i lattanti e semidivezzi ed un’altra per i divezzi, per ospitare un numero massimo di bambini e bambine pari a cinquanta unità.

Il progetto

Il progetto è stato finanziato con Avviso pubblico n. 68047 del 15/05/2024, ad iniziativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito Unità di Missione per il Piano Nazionale di Impresa e Resilienza per l’adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Ad aggiudicarsi i lavori la ditta AMG srl per € 910.498 oltre oneri per la sicurezza di circa 20mila euro.