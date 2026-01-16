Serie D: un nuovo bomber per la Gelbison, ecco Matías Gastón Castro

La Gelbison del Presidente Puglisi piazza un altro importante colpo, questa volta in attacco. Il Club ha comunicato l’acquisizione delle prestazioni sportive di Matías Gastón Castro, attaccante argentino classe 1991, profilo di spessore ed esperienza internazionale.

Il profilo

Il calciatore arriva dalla Sancataldese, dove ha collezionato 19 presenze impreziosite da 9 reti, confermandosi come uno dei riferimenti offensivi più efficaci della categoria. Punta centrale dotata di grande fisicità, Castro è noto per il suo spiccato senso del gol e per l’efficacia nei duelli all’interno dell’area di rigore.

Nel corso della sua carriera, Castro ha maturato importanti esperienze in campionati professionistici di alto livello, inclusa la massima serie argentina, mettendo in evidenza qualità tecniche e realizzative di assoluto valore. Ora è pronto a proseguire la sua avventura in Italia, determinato a mettersi a disposizione del gruppo e dello staff tecnico.

L’arrivo di Castro rappresenta un tassello fondamentale e una scelta mirata della società, che rafforza in maniera significativa il reparto offensivo in vista dei prossimi impegni.