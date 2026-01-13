Serie D: colpo Gelbison, in arrivo in prestito dal Napoli Giuseppe De Martino

La Gelbison del Presidente Puglisi continua ad inserire pedine importanti nella rosa rossoblù per questa seconda parte di stagione. Il Club ha comunicato, attraverso una nota ufficiale, di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla SSC Napoli, le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe De Martino, centrocampista classe 2007.

La carriera

De Martino è un giovane centrocampista dinamico e ordinato, cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Lazio e Bari, prima di approdare al Napoli, dove ha completato il proprio percorso di formazione nel vivaio azzurro.

Nel corso della stagione 2024/2025 si è messo in evidenza con la formazione Primavera del Napoli, fornendo un contributo significativo alla promozione della squadra e confermandosi come uno dei profili più interessanti della sua annata, come dimostrato anche dal rinnovo contrattuale con il club partenopeo.

De Martino, arriva alla Gelbison con entusiasmo e grande motivazione, ed è pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico rossoblù.