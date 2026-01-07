Calcio: movimenti in uscita per Gelbison ed Ebolitana

La Gelbison continua a muoversi sul mercato: dopo l’arrivo in rossoblù del difensore centrale Mattia Scognamiglio, classe 2000, proveniente dall’Aquila, la squadra di Vallo della Lucania ha annunciato due uscite. Salutano l’esterno sinistro Davide Zugaro e il centrocampista Sergio Gonzalez, entrambi arrivati nella scorsa campagna acquisti estiva.

La Gelbison ha annunciato anche il ritorno in rossoblù del calciatore classe 2005 Walter Coscia, dopo l’esperienza maturata con il Guidonia Montecelio nel campionato di Serie C. Un rientro fortemente voluto dal Presidente Puglisi.

Un’uscita anche in casa Ebolitana

In Eccellenza lascia la capolista Ebolitana il capitano Manuel Lettieri, la società ha comunicato di aver raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del rapporto con lo stesso calciatore.

La nota del Club: “La società, mister, squadra, staff e collaboratori ringraziano Manuel per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento dimostrati e augurano al centrocampista le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della sua carriera”.