Serie D: Gelbison sconfitta a Lamezia Terme, al “D’Ippolito” passa il Sambiase

La Gelbison inizia il nuovo anno e il girone di ritorno con una sconfitta; allo stadio “Guido D’Ippolito” di Lamezia Terme passa il Sambiase per due reti a uno, i rossoblù non riescono ad agguantare il pari dopo la rete di Ferreira, arrivata nel secondo tempo.
Primo tempo letale
Mister Agovino lancia dall’inizo quasi la stessa formazione vista con il Città di Gela, unico cambio Fernandez al posto di Diabate.
Il doppio vantaggio dei giallorossi è arrivato nella prima frazione di gioco a segno l’ex del match Ortolini al 25esimo e Colombatti al 28esimo. Nella secondo tempo Ferreira accorcia le distanze al 70esimo.
Nella seconda frazione di gioco la Gelbison cambia, dentro Cascio e De Feo al posto di Liurni e Russo, entra anche il nuovo acquisto Scognamiglio al posto di Semeraro.
Con questa sconfitta la Gelbison rimane a quota 23 punti al decimo posto in classifica, dall’altra parte il Sambiase si avvicina alla zona play off con i suoi 28 punti.