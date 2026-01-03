Eccellenza: vittoria a Solofra per l’Ebolitana nella prima del nuovo anno

La capolista Ebolitana vince a Solofra 3 a 1 nella seconda gara di ritorno del campionato di Eccellenza, girone B, e nella prima del nuovo anno.
La partita
Inizia la prima gara del 2026 per l’Ebolitana a Solofra. Al terzo minuto un contatto in area, ma non viene fischiato il rigore per la formazione di Pirozzi. Poi sessanta secondi dopo, Cappiello mette alto dalla distanza. Schema su corner, con De Sio, che al decimo tira da fuori area, ma non trova la porta. Grande chance dopo 17°minuti, per il capitano De Sio, che sfiora il vantaggio: pallone di un soffio fuori. Spinge la capolista al ventottesimo, con Cappiello che viene toccato in area piccola al momento del tiro, per la terna arbitrale non c’è fallo.
Vantaggio per l’Ebolitana, con la rete di Cappiello al minuto 39°: dalla destra De Sio pennella in area per Cappiello, che in due tempi supera Farina e mette in rete. Poi esultanza verso la panchina, con l’abbraccio ai compagni, mister e dirigenti. Dopo tre di extra time, squadre negli spogliatoi, per la fine del primo tempo.
Il secondo tempo
Ripresa del match, con due incursioni di De Sio dopo sette minuti ed un tiro alto di Cappiello un minuto dopo. Raddoppio della capolista al ventesimo. Il neo entrato Hefiane, serve al limite dell’area Maiello che con uno stupendo tiro a giro, mette alle spalle di Farina. Due a zero per la compagine di mister Pirozzi. Pericoloso il Solofra dopo ventiquattro di gioco con Sorriso: pallone alto sulla traversa, a due metri da Sorrentino.
Terza rete dopo 27 minuti: Cappiello tiro deviato da Farina, arriva Giacinti che realizza la terza marcatura. Sessanta secondi dalla ripresa della gara, e traversa di Marrocco per il Solofra. Ancora pericolosa la prima in classifica dopo 41°di gioco, con Delle Donne. L’attaccante recupera palla a centrocampo, vede fuori dai pali Farina e prova dalla distanza, pallone fuori sulla destra del portiere. Al 45 esimo Giacinti per Barillari, che di testa sfiora la quarta rete.
Al secondo di recupero punizione di Cosentino, palla alle spalle di Sorrentino. Dopo tre minuti di recupero,triplice fischio finale. La capolista vince e convince anche nella seconda giornata di ritorno, la prima del nuovo anno.