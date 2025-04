Serie D, sprint finale per la Gelbison | VIDEO

La Gelbison si prepara ad affrontare la prima delle quattro finali che separano i Cilentani dalla conquista della promozione tra i professionisti. Nel 31esimo turno del campionato di Serie D Girone H, la Gelbison ospiterà al “Valentino Giordano “ il Trastevere.

La probabile formazione

Mister Giampà dovrebbe avere tutti gli effettivi a disposizione e si affiderà al suo marchio di fabbrica, il 3-4-1-2, in porta Colella, linea difensiva con Casella, Gigliotti e Viscomi, a centrocampo potrebbe partire dall’inizio Manzo insieme a Salzano, sulle fasce Sognog da una parte e Coscia dall’altra, con Kosovan alle spalle di Dambros e Prado; questo potrebbe essere l’undici ipotizzato dal tecnico calabrese, ma persistono alcuni dubbi, con il possibile impiego di Marcelli dal primo minuto in mezzo al campo e il conseguente cambio di ruolo di Kosovan sull’esterno a tutta fascia, mentre in avanti potrebbe ritrovare spazio Croce dal primo minuto.

Come sempre sono tante le possibilità di scelta di mister Giampà che in ogni caso avrà a disposizione eventualmente cinque cambi per stravolgere le carte in tavola a partita in corso. La Gelbison sarà chiamata all’ennesima prova di maturità per ritrovare i tre punti, dopo il pareggio esterno di Pagani e continuare a sognare la promozione diretta in Serie C.

L’avversaria

Il Trastevere viene da un successo nell’ultima giornata ai danni dell’Atl Uri, la squadra laziale non stava vivendo un buon momento, infatti prima di quest’ultima erano arrivate tre sconfitte consecutive.

La squadra di mister Bernardini ha ottenuto la maggior parte dei propri successi in casa, mentre in trasferta sono solamente tre le vittorie racimolate dal Trastevere.

I giocatore più rappresentativo sono Crescenzo e Lorusso, il primo centrocampista classe 93’ con all’attivo 15 reti in stagione, il secondo attaccante classe 96’ che ha messo a segno 13 reti nel corso di questo campionato; due pedine dello scacchiere di mister Bernardini capaci di poter trovare la rete in qualsiasi momento. Si prospetta una sfida interessante tra la Gelbison che proverà a fare di tutto per ottenere tre punti fondamentali e il Trastevere che venderà cara la pelle per assicurarsi quanto prima una salvezza matematica .