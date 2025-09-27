Serie D: La Gelbison ospita il Milazzo per continuare a vincere

Domenica alle ore 15:00, allo Stadio “Valentino Giordano”, la Gelbison torna in campo per la sesta giornata di campionato, ospitando il Milazzo. Dopo la splendida impresa nel turno infrasettimanale sul campo del “Granillo”, i ragazzi di mister Imperio Carcione cercano continuità e conferme davanti al proprio pubblico.

La formazione

Il tecnico ciociaro dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1, anche se non è da escludere qualche rotazione nell’undici titolare per gestire le energie dopo il recente impegno ravvicinato. Tra i pali è pronto Corriere, mentre in difesa agiranno Donida, Viscomi e Carcione. Sulle corsie laterali spazio a Gonzales e Zugaro, con Mele e Teijo a presidiare la zona centrale del campo. A supporto dell’unica punta Piccioni agiranno Liurni e Russo.

Il Milazzo

Il Milazzo, dal canto suo, arriva al match con entusiasmo dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale nel turno infrasettimanale. L’obiettivo dei siciliani sarà quello di fermare la corsa della Gelbison, puntando su una gara accorta e sulle ripartenze.

Mister Catalano proverà a sfruttare le palle inattive, uno dei punti di forza della sua squadra, per mettere in difficoltà la retroguardia cilentana.