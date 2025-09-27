Serie D: La Gelbison ospita il Milazzo per continuare a vincere

Domenica alle ore 15:00, allo Stadio “Valentino Giordano”, la Gelbison torna in campo per la sesta giornata di campionato, ospitando il Milazzo

A cura di Alessandro Pippa

Domenica alle ore 15:00, allo Stadio “Valentino Giordano”, la Gelbison torna in campo per la sesta giornata di campionato, ospitando il Milazzo. Dopo la splendida impresa nel turno infrasettimanale sul campo del “Granillo”, i ragazzi di mister Imperio Carcione cercano continuità e conferme davanti al proprio pubblico.

La formazione

Il tecnico ciociaro dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1, anche se non è da escludere qualche rotazione nell’undici titolare per gestire le energie dopo il recente impegno ravvicinato. Tra i pali è pronto Corriere, mentre in difesa agiranno Donida, Viscomi e Carcione. Sulle corsie laterali spazio a Gonzales e Zugaro, con Mele e Teijo a presidiare la zona centrale del campo. A supporto dell’unica punta Piccioni agiranno Liurni e Russo.

Il Milazzo

Il Milazzo, dal canto suo, arriva al match con entusiasmo dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale nel turno infrasettimanale. L’obiettivo dei siciliani sarà quello di fermare la corsa della Gelbison, puntando su una gara accorta e sulle ripartenze.

Mister Catalano proverà a sfruttare le palle inattive, uno dei punti di forza della sua squadra, per mettere in difficoltà la retroguardia cilentana.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Sport, la Battipagliese annuncia un nuovo tesseramento: arriva Giovanni Fontanella

Fontanella è un esterno sinistro che arriva in prestito dalla Gelbison

Piano di Zona Ambito S9: al via i corsi di competenze digitali per persone con disabilità

L’iniziativa rappresenta un tassello importante per promuovere inclusione sociale, autonomia e pari…

Fratelli d’Italia si rafforza nel salernitano: aderiscono Teresa Basile e l’avvocato Giovanni Basile

"Queste adesioni non sono solo un arricchimento in termini di qualità e…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.