Serie D: la Gelbison a Vibo Valentia per puntare in alto

Dopo la vittoria casalinga contro il Ragusa, la Gelbison si prepara alla trasferta calabrese contro la Vibonese con l’obiettivo di continuare a fare bene e avvicinare i play off, distanti ora 8 punti. La gara valida per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie D, girone I, è in programma domenica 22 febbraio, allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia, alle ore 14.30.

Una domenica con la voglia di riscatto

I rossoblù vengono da tre vittorie consecutive, e arrivano alla partita contro la Vibonese anche un Micheal Ferreira ispirato, 4 i gol nelle ultime tre. La Vibonese, avversario della Gelbison, è attualmente al 12esimo posto in classifica a quota 26 punti. I calabresi arrivano alla gara di domenica con la voglia di riscattare la pesante sconfitta rimediata contro il Milazzo, che ha portato la squadra ad avvicinare la zona play out.

Non proprio un buon periodo per la Vibonese, nelle ultime 5 gare ha collezionato solo tre punti arrivati con il Sambiase, 4 invece le sconfitte per la squadra in maglia rosso blu contro Reggina, Castrum Favara, Nissa e Milazzo. La formazione allenata da Mister Capodicasa registra un rendimento migliore in casa che in trasferta, 16 i punti ottenuti in mura amiche contro i 10 arrivati fuori casa; è una squadra che però subisce anche parecchi gol, 33 le reti incassate dall’inizio del campionato.

Il match sarà arbitrato dal Sign. Giorgio Previdi di Modena. Una gara quindi da non sottovalutare per la Gelbison che la vedrà impegnata su un campo ostico e contro una squadra con voglia di rivalsa.