Gelbison: piegato il Ragusa, decisivo Ferreira

Va alla Gelbison la sfida del 24esimo turno del girone I di Serie D vinta per 2-0 sul Ragusa, con Ferreira decisivo. Al ‘Valentino Giordano’ i rossoblù, settimi e reduci da due successi, ospitavano i siculi, quartultimi arrivati al match contro i cilentani da due passi falsi consecutivi. Mister Agovino sceglie Corriere tra i pali con Semeraro, Viscomi, Scognamiglio e Urquiza nel pacchetto arretrato De Martino, Coscia e Chironi nel mezzo mentre davanti Kosavan e Liurni in supporto a Ferreira. Tra gli ospiti siciliani da annotare la presenza degli ex Accetta e Golfo.

Gelbison-Ragusa: la gara

Parte meglio il Ragusa che al 5′ ha la prima occasione del match con Prestigiacomo che calcia da fuori mandando la sfera sul fondo. La Gelbison risponde al 19′ quando Coscia si fa vedere sulla trequarti, combinando con i compagni, arrivando alla conclusione che si spegne di poco alto. Al 22′ la Gelbison, però. passa su azione da corner: la palla resta in area in mischia e Ferreira si fa trovare pronto a spingere in rete a pochi passi dalla linea.



Al 28′ la situazione si ripete: da azione da calcio d’angolo, battuto sempre da destra, la palla arriva a Ferreira che timbra cosi la sua doppietta personale portando il match sul 2-0. Il Ragusa sfiora di accorciare le distanze al 34′ quando da fuori area Capone colpisce la traversa, con Corriere a metterci una pezza. Nel finale di prima frazione, al 42′, un calcio piazzato di Semeraro attraversa tutta l’aera prima di terminare sul fondo come capita, un minuto dopo, a Liurni che ci prova, senza fortuna, da buona posizione.

La ripresa

Nella ripresa dopo 15 secondi la Gelbison calcia in porta con Coscia che dal versante destro colpisce solo l’esterno della rete mentre al 4′ Corriere deve uscire dai propri pali per evitare guai peggiori. Al 10′ il Ragusa entra Carlo Martorelli, calciatore classe ’99, cilentano di Villammare che rileva Golfo, per poi uscire al 35′, ma al 15′ è Liurni a calciare verso la porta sicula con Esposito a parare centralmente. Lo stesso attaccante al 22′ chiede un calcio di rigore per una trattenuta in area ma l’arbitro lascia correre mentre al 24′ a porta praticamente sguarnita vede il suo destro salvato sulla linea da Callegari. La sfida scivola cosi, senza grossi sussulti, sino alle battute conclusive. Dopo 5′ di recupero arriva il triplice fischio: la Gelbison batte 2-0 il Ragusa.