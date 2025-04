Serie D, crocevia Paganese per la Gelbison | VIDEO

Nella 30esima giornata del campionato di Serie D Girone G, andrà in scena un altro match di cartello, allo Stadio “ Marcello Torre” la Paganese ospiterà la Gelbison in un orario insolito alle 17:00.

La probabile formazione

I Cilentani a cinque giornate dal termine della stagione si trovano a gestire un vantaggio di due punti sull’inseguitrice Guidonia, dopo il grande successo al “Giordano” contro il Cassino, la squadra di mister Giampà sarà chiamata all’ennesima prova di maturità su un campo difficile come quello di Pagani.

Il tecnico Calabrese scenderà in campo verosimilmente con lo stesso undici che ha affrontato il Cassino, il modulo di riferimento sarà il 3-4-1-2, Colella tra i pali, linea difensiva con Casella Gigliotti e Viscomi, sugli esterni Sognog da una parte e Coscia dall’altra, linea centrale di centrocampo guidata da Salzano e Pitarresi, Kosovan pronto ad agire alle spalle di Dambros e Prado.

I dubbi di formazione potrebbero riguardare il reparto offensivo, con Liurni pronto a giocarsi una maglia da titolare dopo l’ottimo ingresso in campo proprio nell’ultima sfida in cui è risultato decisivo con il Cassino, sull’esterno potrebbe slittare Kosovan con Marcelli che da under sarebbe impiegato al centro del campo; tante le possibilità di formazioni per una rosa come quella della Gelbison capace di decidere gli incontri con gli uomini subentranti dalla panchina. La sfida con la Paganese sarà anche un ritorno per mister Giampà nella piazza nella quale sfiorò la promozione, svanita solo negli ultimi minuti dell’ultima giornata.

L’avversaria

La Paganese arriva alla sfida con la Gelbison dopo aver superato il Terracina in trasferta, la squadra di mister Esposito dopo un periodo di appannamento ha ritrovato un ottimo stato di forma confermato anche dagli ultimi tre successi consecutivi. Gli azzurrostellati dopo aver disputato un campionato ai vertici della classifica, proveranno a fare lo sgambetto ai cilentani per proseguire la propria corsa verso la zona play-off e magari guadagnare qualche posizione in classifica.

Il giocatore più rappresentativo è Alessio Faella attaccante classe 97’, grande ex di giornata, con all’attivo sedici reti in campionato, delle quali una anche nel match d’andata; il centroavanti probabilmente sarà indisponibile per problemi fisici, questa può essere una buona notizia per la Gelbison vista la pericolosità dell’attaccante. La Paganese tra le sue caratteristiche migliori ha sicuramente la fase difensiva che l’ annovera come la seconda forza del campionato. L’incontro inoltre verrà trasmesso in chiaro su vivoazzurrotv.it, sinonimo dell’importanza della partita. Sarà un crocevia importante per la Gelbison che a cinque partite dal termine proverà a pizzare l’allungo decisivo per la conquista della Serie C.