Serie D: lo show della Gelbison. Eccellenza: i gol delle cilentane | VIDEO

La Gelbison batte 2 a 1 il Cassino, liquida una diretta concorrente per la promozione e mantiene la vetta della classifica. Una vittoria che arriva in una cornice di pubblico di altra categoria.

In Eccellenza pari per la Polisportiva Santa Maria che conquista un altro punto importante per consolidare la salvezza. Finisce 1 a 1 contro il Montemiletto.

Vittoria al cardiopalma per la Battipagliese che supera 1 a 0 il Sant’Antonio Abate e continua a sperare nella vetta della classifica, anche se l’Heraclea non molla.